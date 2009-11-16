На Тернопільщині виробників неякісної продукції оштрафували на 11 тиc. грн.

За 10 місяців 2009 року інспектори державного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» перевірили харчову продукцію на 19 підприємствах на загальну суму 57 тис. 500 грн. За результатами перевірок до виробників застосували штрафні санкції на суму 10 тис. 920 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що перевірки проводили за повідомленнями обласних управлінь у справах захисту прав споживачів про виявлення неякісної продукції у торгівельній мережі.

Серед перевіреної продукції були: хліб, хлібобулочні та кондитерські вироби, молокопродукти, яйця, пиво, фарш м’ясний, рибопродукти (пресерви), ковбасні вироби, крупи.

На всіх перевірених підприємствах виявили порушення маркування. Зокрема, відсутність дати виготовлення, адреси виробника, документів з підтвердження якості продукції.

За результатами перевірок заборонили реалізацію 2 партій продукції, видали 11 приписів про заборону реалізації 16 видів продукції на загальну суму 11 тис. 400 грн.