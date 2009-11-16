В Україні виробництво хлібобулочних виробів зменшилося на 8%

В Україні в січні-жовтні 2009 року обсяг виробництва хлібобулочних виробів становив 1 млн. 465 тис. тонн, що на 8% менше, ніж за аналогічний період 2008 р.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в жовтні виробили 150 тис. тонн хлібобулочних виробів, що на 1,4% більше за показник вересня 2009 року і на 7,4% менше за показник жовтня 2008 року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2008 році обсяг виробництва хлібобулочних виробів становив 1 млн. 903 тис. тонн, що на 1,8% менше, ніж у 2007 році.