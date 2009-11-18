Закупівельні ціни на м'ясо істотно знизилися

В Україні зниження попиту на м`ясо і м`ясопродукти змушує виробників м`яса скорочувати закупівлю живої худоби на забій і знижувати закупівельні ціни.

Згідно з даними звіту про стан сільського господарства асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), за місяць закупівельні ціни на велику рогату худобу в живій вазі знизилися приблизно на 0,2-0,6 грн./кг - до 9-10,3 грн./кг (з ПДВ і оргвитратами).

«Закупівельні ціни на м`ясо на кістці знизилися настільки, що для багатьох переробників забій став економічно необгрунтованим», - відзначає експерт з м`яса та м`ясопродуктів асоціації УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА. За її словами, ряд невеликих боєнь, які спеціалізуються на виробництві яловичини на кістці, припинили роботу, чекаючи стабілізації цін.

На ринку свинини, паралельно із збільшенням пропозиції вітчизняної продукції і здешевленням імпортної сировини, відбулося істотне зниження закупівельних цін, практично на 2-2,3 грн./кг - до 15,5-16,5 грн./кг (жива вага II категорія), повідомила експерт УКАБ. За словами Є.СВЯТКІВСЬКОЇ, на зниження цін, в основному, вплинув низький попит як з боку переробників, так і з боку кінцевих покупців охолодженого м`яса.