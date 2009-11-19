В Естонії фермери вимагають підвищити закупівельні ціни на молоко

18 листопада в Таллінні відбулася акція протесту фермерів, що вимагають підвищення дотацій сільському господарству і закупівельних цін на молоко. Учасники акції, як повідомляє Postimees, привезли з собою двох телят і встановили плакат: "Ансип, Лаар (лідери правлячих партій Андрус АНСІП і Березень ЛААР), ми не хочемо на бійню!".

Раніше фермери заявляли про намір привести на мітинг дійних корів, які можуть бути відправлені на бійню через кризу в молочній промисловості.

В акції, за даними Postimees, взяли участь близько 500 осіб. Як повідомляє DELFI, вони розвернули плакати з написами: "Сільське господарство потребує розуміння" і "Купуючи дешеве молоко, вбиваєш сільське господарство".

Раніше заступник голови Центрального союзу фермерів Яан СІРРА заявив, що при нинішній допомозі молочній промисловості фермери змушені припиняти виробництво. Кожного тижня, за його словами, на бійню доводиться відправляти близько 200 дійних корів. Всього фермерам, як відзначав Я.СІРРА, необхідні додаткові дотації у розмірі 271 мільйона крон (більше 25 мільйонів доларів).

Lenta.ru