На Новий рік та Різдво уряд пропонує десять вихідних

Кабінет Міністрів України рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій з 5-денним робочим тижнем подовжити вихідні дні на Новий рік та Різдво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці і соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА.

За її словами, сьогодні уряд ухвалив відповідне розпорядження.

Зокрема, Кабмін рекомендує перенести робочі дні з понеділка 4 січня на суботу 16 січня, з вівторка 5 січня - на суботу 30 січня, з середи 6 січня – на суботу 13 лютого, а також з п`ятниці 8 січня - на суботу 27 лютого.

Крім того, уряд рекомендує перенести робочий день з понеділка 23 серпня 2010 року на суботу 21 серпня 2010 року.

Уряд рекомендував перенести робочі дні з метою створення сприятливих умов для святкування Нового року, Різдва та Дня Незалежності.

Водночас, це розпорядження не стосуватиметься установ Пенсійного фонду, підприємства "Укрпошта", Держказначейства і банківських установ. Спеціальний режим роботи банків у зазначені дні встановлюватиме Національний банк України.