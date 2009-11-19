Податківці виявили підпільний цех з виробництва мила

Співробітники податкової міліції ДПАУ у Запорізькій області в Ленінському районі Запоріжжя виявили підпільний цех, що виготовляв господарське мило.

Як повідомили УНІАН у штабі Запорізького облуправління податкової міліції, нелегальне виробництво було поставлене "на широку ногу".

"Під час огляду приміщення цеху співробітники податкової міліції виявили і вилучили автомат для маркування і різання мила, два верстати для перемелювання сировини, дві місткості для варіння сировини, місткість для топлення технічних жирів, а також 1,5 тонни сировини для виробництва господарського мила, 3 888 шт. готового до реалізації мила, 12 бочок по 200 літрів з технічним жиром і 5 25-кілограмових мішків з їдким натром", - повідомили в штабі.

Згідно з офіційними даними, загальна сума вилученого перевищила 400 тис. грн.