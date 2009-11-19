Закон гарантує іспанцям швидкий інтернет

Жителі Іспанії з 2011 року отримають право користуватися широкосмуговим інтернетом, швидкість якого буде щонайменше один мегабайт в секунду, за фіксованою ціною незалежно від місця проживання, заявив міністр промисловості країни.

Телекомунікаційні оператори, що надають так зване "універсальне обслуговування", гарантуватимуть клієнтам, що ті зможуть за "розумними" цінами користуватися широкосмуговими мережами по всій Іспанії, розповів Мігель СЕБАСТЬЯН журналістам.

Досі "універсальне обслуговування" давало можливість підключення до інтернету тільки через телефонні лінії, стаціонарні телефони та телефонні будки.

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