Кияни можуть залишитися без стабільного воопостачання

ВАТ "АК "Київводоканал" попереджає про загрозу припинення стабільного водопостачання жителів столиці.

Про це йдеться у відкритому листі голови правління – генерального директора ВАТ «АК «Київводоканал» Ярослава ФІЛАТОВА та голови об’єднання первинних профспілкових організацій комапнії Валерія АЗМАНОВА до Київської міської державної адміністрації з проханням запобігти загрозі життезабезпечення столиці.

Текст листа оприлюднено на офіційному порталі ВАТ “Київводоканал”.

«Київводоканал» заявляє, що через блокування його рахунків за борги перед АЕК «Київенерго» підприємство, яке єдине постачає киянам питну воду і забезпечує відведення каналізаційних стоків, не здатне продовжувати свою господарську діяльність та здійснювати аварійні ремонтні роботи на мережах.

“Через арешт рахунків на загальну суму 28,5 млн. грн. «Київводоканал» не може купувати необхідні для процесу водопідготовки реагенти. Вже сьогодні ми змушені розглядати варіанти переходу на лімітований графік подачі питної води мешканцям столиці”, йдеться у відкритому листі.

Блокування рахунків «Київводоканалу», як зазначає керівництво компанії, може призвести до порушення технологічної лінії очистки каналізаційних стоків, яке відбувається на Бортницькій станції аерації. Отже, не лише Київ, а й населення всього Дніпровського басейну, яке проживає нижче за течією Дніпра, наражатиметься на небезпеку техногенної катастрофи.

“Кияни вкотре стають жертвою непорозуміння АЕК «Київенерго» та ВАТ «АК «Київводоканал», наголошують у зверненні столичного водоканалу до влади міста.

Керівництво компанії заявляє, що всупереч діючим розпорядженням міськдержадміністрації, АЕК «Київенерго» роками не підписує договори щодо купівлі в «Київводоканалу» холодної води для приготування гарячої. У «Київводоканалі» підкреслюють, що у столиці сьогодні відсутній виробник гарячої води, оскільки АЕК «Київенерго», отримавши від КМДА центральні теплові пункти, де фактично виробляється послуга з гарячого водопостачання не визнає себе виробником гарячої води та, відповідно, не розраховується з ВАТ «АК «Київводоканал» за сировину для виробництва гарячої води – холодну воду. З цієї причини ВАТ «АК «Київводоканал» щомісяця втрачає кошти на суму понад 16 млн. грн., які мали б бути направлені на погашення існуючої заборгованості.

Щоб уникати збитків і водночас зробити систему надання комунальних послуг населенню максимально прозорою, ВАТ «АК «Київводоканал» заявляє, що готове прийняти від АЕК «Київенерго» центральні теплові пункти, та виступати виробником не лише холодної, а й гарячої води.

Враховуючи викладене, “Київводоканал” просить столичну владу терміново втрутитись у існуючу ситуацію з метою недопущення припинення водопостачання у столиці та уникнення загрози екологічної катастрофи.

“Вимагаємо вжити невідкладних заходів щодо термінового остаточного визначення реального виробника послуг з гарячого водопостачання з подальшою передачею в його управління теплових пунктів, що перебувають у власності територіальної громади міста. Іншого шляху встановити прозорі взаємовідносини та розрахунки між ВАТ «АК «Київводоканал» та АЕК «Київенерго», а також гарантувати киянам якісне та стабільне централізоване постачання як холодної, так і гарячої води за нинішньої ситуації постійних корпоративних суперечок та правових колізій просто не існує”, йдеться у зверненні компанії, адресованому голові КМДА Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і його першому заступнику Анатолію ГОЛУБЧЕНКУ.