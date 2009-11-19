На честь Rolling Stones назвали вино

Американська виноробна компанія Wine That Rocks презентувала новий сорт «рок-н-рольного» вина «Forty Licks», названого так на честь одного з альбомів The Rolling Stones.

Вино зроблене з винограду сорту «мерло» врожаю 2007 року. Ціна однієї пляшки складає 17 доларів.

За словами винаря Марка БІМОНА, працюючи над «Forty Licks», він прагнув передати в ньому бунтарський дух The Rolling Stones – групи, що стояла біля витоків сучасної рок-сцени, і продовжує завойовувати серця все нових поколінь меломанів.

Крім «Forty Licks», в каталозі Wine That Rocks також є вина «Woodstock Chardonnay» і «Pink Floyd Cab Sav».

“Сьогодні”