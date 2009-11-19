Німецькі банки замінять клієнтам 100 тисяч кредиток

Німецькі банки вирішили відкликати у клієнтів більше ста тисяч кредитних карток у зв`язку з можливим витоком конфіденційної інформації. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як відзначає ВВС News, тільки дві найбільші організації країни, Volksbank і Raiffeisenbank, змушені замінити 60 тисяч кредиток. Це відкликання кредитних карток вже назвали наймасштабнішим у Європі.

За попередніми даними, шахраї отримали доступ до особистих даних про клієнтів, жителів Німеччини, через банківського провайдера в Іспанії. Проте, поки немає ніяких даних про те, що шахраї вже скористалися отриманою інформацією.

У жовтні цього року, як пише Deutsche Welle, у зв`язку з аналогічним витоком даних KarstadtQuelle-Bank відкликав 15 тисяч кредитних карток.

Lenta.ru