У Вінниці відкриють генконсульство Польщі
У січні наступного року
Відкриття Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці заплановано на середину січня 2010 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов’язки керівника Генконсульства Польщі у Вінниці Анжей СЛОМСЬКИЙ повідомив на зустрічі з головою облдержадміністрації Олександром ДОМБРОВСЬКИМ.
У дипустанові разом з А.СЛОМСЬКИМ працюватимуть ще чотири консули.
А.СЛОМСЬКИЙ зазначив, що в даний час працює в режимі надання консультацій. Щоденно з 12.00 до 16.00 всі бажаючі можуть отримати консультації з візових питань, питань оформлення та видачі «карти поляка». Прийом громадян здійснюється за адресою вул. Пушкіна, 10.
Генеральне консульство Польщі у Вінниці надаватиме також послуги мешканцям Житомирської та Хмельницької областей.