У Вінниці відкриють генконсульство Польщі

Відкриття Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці заплановано на середину січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов’язки керівника Генконсульства Польщі у Вінниці Анжей СЛОМСЬКИЙ повідомив на зустрічі з головою облдержадміністрації Олександром ДОМБРОВСЬКИМ.

У дипустанові разом з А.СЛОМСЬКИМ працюватимуть ще чотири консули.

А.СЛОМСЬКИЙ зазначив, що в даний час працює в режимі надання консультацій. Щоденно з 12.00 до 16.00 всі бажаючі можуть отримати консультації з візових питань, питань оформлення та видачі «карти поляка». Прийом громадян здійснюється за адресою вул. Пушкіна, 10.

Генеральне консульство Польщі у Вінниці надаватиме також послуги мешканцям Житомирської та Хмельницької областей.