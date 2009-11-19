60% українців воліють займатися самолікуванням

Значний обсяг телевізійної реклами ліків в Україні пов’язаний з особливостями організації її фармацевтичного ринку, доступу до препаратів, а також особливостями ментальності українських споживачів. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявив голова українського представництва групи компаній Sanofi-Аventis Жан-Поль ШОЕР.

За словами французького фармацевта, він спочатку був вражений тим, як багато рекламних роликів медичних препаратів транслюється на українських каналах, адже у Франції, де рекламне законодавство країни не забороняє просувати безрецептурні лікарські засоби на ТБ, реклама фармпрепаратів лише зрідка «проскакує» у телевізорі. Однак згодом, пояснив Ж.-П.ШОЕР, він зрозумів, що для українців основними порадниками є фармацевти й провізори в аптеках.

«Майже 60% населення воліє займатися самолікуванням. Люди, минаючи лікаря, самі ставлять собі діагноз і відразу поспішають до аптеки за ліками. Думаю, що це один з основних факторів, який пояснює таку величезну кількість реклами лікарських засобів. Таким чином, тут виробникам потрібно доносити інформацію про продукт до кінцевого споживача - пацієнта. У європейських країнах такої необхідності майже немає: у Франції перед придбанням ліків будь-яких препаратів) зазвичай попередньо консультуються з лікарем», - розповів він.

Крім того, французький фахівець відзначив наявність в Україні такого явища, як використання виробниками лікарів з метою просування певних препаратів. На його думку, деякі оператори ринку користуються недосконалістю української законодавчої бази.

Водночас, за словами Ж.-П.ШОЕРА, великі міжнародні гравці зацікавлені в тому, щоб законодавча база щодо фармринку в Україні була більш врегульована.

«Пряма грошова винагорода лікарям за написаний рецепт з певними ліками може створити проблеми обом сторонам. Тому в рамках Європейської Бізнес Асоціації кілька компаній і ми серед них, уже підписали меморандум про етичне просування препаратів», - пояснив Ж.-П.ШОЕР.