Сьогодні відзначають Міжнародний день некуріння

Кожного третього четверга листопада у світі відзначають Міжнародний день некуріння під егідою Міжнародного союзу боротьби з раком. Ідея цього дня – закликати людей відмовитися від куріння хоча б на день, бо кожна викурена сигарета завдає шкоди здоров’ю курця.

Вперше ідею кинути курити на один день запропонував Артур МУЛАНІ. Він у 1971 році закликав людей відмовитися на день від сигарет, а заощаджені кошти віддати в фонд місцевої школи.

18 листопада 1976 року каліфорнійське відділення Американського товариства раку вперше профінансувало рекламу заходу. Відтоді цей день отримав назву Дня некуріння та з часом став міжнародним.

В Києві під стінами “Українського дому” борці з курінням організували виступи танцюристів у рожевому під назвою “Танок смерті в рожевому”. За їхніми словами, цей танець символізує те, що справжня чума – куріння – вже давно оселилася в Україні, хоч і замаскувалася в рожевий, гламурний та привабливий одяг рекламних слоганів.