«Київводоканал» відключив Річковий порт від водопостачання

ВАТ «АК «Київводоканал» позбавив власника офісних та виробничих приміщень за адресами вул. Верхній Вал, 70, та вул. Набережно-Хрещатицька, 14, які належать ВАТ «Київський річковий порт», права отримання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

У повідомленні “Київводоканалу”, розміщеному на офіційному веб-порталі підприємства, йдеться, що об’єкти ВАТ «Київський річковий порт» були відключені від централізованого водопостачання у зв’язку з порушенням «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення» та несплатою споживачем в строк виставленого рахунку.

Як інформує “Київводоканал”, 17 вересня 2009 року було проведено штатне обстеження службових приміщень столичного річкового порту. За його результатами складено акт, підписаний представниками постачальника та споживача, в якому констатувалося порушення з боку останнього правил експлуатації водомірного обладнання, зокрема, були порушені пломби на обвідних лініях, призначених для пожежогасіння.