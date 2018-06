Wikipedia стала найвпливовішим сайтом у світі

Англомовна частина он-лайн енциклопедії Wikipedia другий рік поспіль посідає першу сходинку в рейтингу найвпливовіших сайтів у світі за версією видання ReadWriteWeb.

У 2009 році до трійки найбільш впливових сайтів світу увійшли Wikipedia, відеосервіс YouTube і фотохостинг Flickr.

Новачком списку став Facebook, який потрапив одразу на сьому позицію. Вище всього за рік зміг піднятися мікроблогерський сервіс Twitter - з дев`ятого на четверте місце.

Сайт видання The Washington Post, який у листопаді 2008 року обіймав 10 місце, опустився на дві позиції і не зміг потрапити до ТОП-10. Натомість, на 9 строчці рейтингу – сайт The New York Times.

Лідер рейтингу - Wikipedia - входить до п`ятірки найбільш популярних сайтів у світі. За останній рік відвідуваність Wikipedia зросла приблизно на 20 відсотків.

ТСН