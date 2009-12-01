«Оболонь» увійшла до ТОП-10 найбільш шанованих компаній України

У кінці листопада в рамках Днів репутації в Україні відбулося оголошення результатів дослідження «Найбільш шановані компанії України 2009». За результатами дослідження, організованого Reputation Capital, корпорація «Оболонь» увійшла до ТОП-10 найшанованіших компаній України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Зазначають, що дні репутації є єдиним в Україні щорічним заходом високого рівня, що об’єднує актуальні питання вимірювання та управління репутацією компаній і країн, а також поширення кращого досвіду в цій сфері.

Коментуючи результати дослідження, генеральний директор ЗАТ «Оболонь» Олександр ПУЧОК повідомив: «Наша компанія має унікальну репутацію, яка формувалась протягом багатьох років. З однієї сторони, хороша репутація допомагає компанії ефективно керувати процесами взаємодії зі стейкхолдерами. А з іншої, це важка ноша, що вимагає постійних дій і руху вперед. Місце в десятці найбільш шанованих компаній для «Оболоні» є додатковою відповідальністю і поштовхом до подальших дій у зміцненні репутації».

Зі слів О.ПУЧКА, дієвим кроком у зміцненні репутації став вихід у 2009 році першого соціального звіту компанії «Оболонь». Даний документ показує прогрес діяльності компанії в сфері відповідального ведення бізнесу та сталого розвитку у 2007-2008 роках. Крім іншого, цей звіт став першим у пивній галузі і водночас найбільш результативним в Україні. «Саме діалог із зацікавленими сторонами є одним із ключових факторів успішного управління корпоративною репутацією компанії», - наголосив генеральний директор ЗАТ «Оболонь».