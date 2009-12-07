Влада Львова каже, що вода у місті відповідає санітарним нормам

У Львові поширюють провокативні листівки із закликом не пити воду з кранів, яка призводить до захворювань.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

У повідомленні зазначають, що інформація у листівках є неправдивою.

«Ця інформація не відповідає дійсності і не має жодного підґрунтя. Вода у Львові подається за звичним графіком і відповідає санітарним нормам. Ми звернулись з відповідними листами у прокуратуру, СБУ та міліцію для з’ясування обставин», – повідомив директор ЛМКП «Львівводоканал» Мирослав ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

“Контроль за якістю води у місті здійснюється хіміко-бактеріологічними лабораторіями комунального підприємства «Львівводоканал» та міської Санітарно-епідеміологічною станцією (СЕС). Якість питної води у Львові є однією з найкращих в Україні та відповідає вимогам стандарту – ГОСТ 2874-82 і вимогам Державних санітарних норм і правил № 383”, - йдеться у повідомленні.

Щодня лабораторії «Львівводоканалу» та СЕС відбирають та досліджують близько 50 проб води за 32 показниками. Вода до Львова надходить лише з артезіанських свердловин, глибина яких від 40 до 200 метрів. Кожен район Львова отримує воду із різних водозаборів.

“Відтак всюди вона якісна, але різниться хімічним складом, а тому і властивостями. Втім уся вода, що подається до міста, безпечна та якісна”, - наголошують у прес-службі.