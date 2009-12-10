Depot Development Group відкриє ТРЦ в Чернівцях

Depot Development Group, що входить до групи компаній «Фокстрот», 18-19 грудня 2009 року відкриє ТРЦ «DEPOt Center» в Чернівцях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначають у повідомленні, ТРЦ розташується на вул. Головній, 265-а. Загальна площа трирівневого ТРЦ складає більше 20 тис. кв. м, орендна площа – 15,9 тис. кв. м. ТРЦ розташований на ділянці площею 1,6 га, в рамках реконструкції одного з корпусів заводу «Електронмаш». Перед фасадом будівлі передбачений паркінг на 200 місць.

У ТРЦ представлено більше 60 магазинів. На першому поверсі ТРЦ розташовані продовольчий супермаркет «Сільпо» і торгова галерея, другий поверх представлений супермаркетом побутової техніки «Фокстрот», магазинами спортивного одягу і взуття, бутиками модного молодіжного одягу, товарами для дому та ін.

На третьому поверсі ТРЦ розташовані дитячий супермаркет, більярдний клуб, дитячий розважальний центр, фуд-корт на 5 кухонь.

Відкриття магазину для відвідувачів заплановане на 19 грудня.

«Згідно зі стратегією нашого розвитку, ми плануємо відкриття мережі торгово-розважальних центрів по всій Україні в містах з населенням більше 50 тисяч жителів. Ми розвиваємо ТРЦ в декількох форматах під брендами «DEPOt Center» і «Аврора». Наступними ТРЦ нашої мережі будуть об`єкти в Донецьку, Кривому Розі, Ялті, Запоріжжі та інших містах України. Ми плануємо їх відкриття в 2010-2011 роках», – відзначив заступник виконавчого директора DEPOT Development Group Костянтин ІСАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія DEPOT Development Group планувала відкрити ТРЦ «Depot Center» в Чернівцях в листопаді цього року.