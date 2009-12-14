У Скадовську оголосили конкурс на краще новорічне оформлення
12:01, 14 грудня 2009Права споживачів
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Підприємств і будинків
Мерія Скадовська Херсонської області оголосила конкурс на краще передноворічне оформлення підприємств, організацій, установ і приватних будинків.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Скадовська.
Для участі в конкурсі святкове оформлення будівель має бути завершене до Дня Святого Миколая - 19 грудня.
Планують, що підбиття підсумків конкурсу і нагородження переможців відбудеться 31 грудня на площі перед Скадовським районним Будинком культури.
До складу журі входять представники мерії, ЗМІ, санепідемстанції і комунальних підприємств міста.
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