У Скадовську оголосили конкурс на краще новорічне оформлення

Мерія Скадовська Херсонської області оголосила конкурс на краще передноворічне оформлення підприємств, організацій, установ і приватних будинків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Скадовська.

Для участі в конкурсі святкове оформлення будівель має бути завершене до Дня Святого Миколая - 19 грудня.

Планують, що підбиття підсумків конкурсу і нагородження переможців відбудеться 31 грудня на площі перед Скадовським районним Будинком культури.

До складу журі входять представники мерії, ЗМІ, санепідемстанції і комунальних підприємств міста.