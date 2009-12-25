«Сандора» почала виробництво «Pepsi» і «7UP»

Компанія «Сандора», один з найбільших виробників сокової продукції в Україні, почала виробництво «Pepsi» і «7UP».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляють, що перша партія напоїв в ПЕТ упаковці з оновленим дизайном і форматом була виготовлена 16 грудня на виробничому комплексі №2 компанії «Сандора» в с. Мішко́во-Погорі́лове (Миколаївська обл.). Для цього влітку і восени встановили дві нові виробничі лінії з випуску газованих напоїв. На цих же лініях компанія «Сандора» виготовляє газовані напої під власною торговою маркою «Фрутонус».

Крім того, «Сандора» розширює асортимент продукції – компанія вивела на ринок «Pepsi» і «7UP» в новому форматі ПЕТ упаковки 1,5л. «Нинішня криза понизила купівельну спроможність населення, що позначається на продажах продукції у великих форматах, яких припадає на частку близько 50% ринку газованих напоїв. Продукція в новому форматі за привабливою ціною дозволить розширити круг споживачів, що приведе до зростання всієї категорії напоїв», - вважають у компанії.

Наголошують також, що компанія вивела на ринок напій під ТМ Pepsi Light. З 1 січня 2010 р. «Сандора» починає продаж Pepsi, Pepsi Light і 7UP по всій країні.

«Незважаючи на економічну нестабільність в країні, компанія «Сандора» продовжує освоювати нові сегменти ринку напоїв, при цьому інвестуючи в розширення своїх виробничих потужностей і створення нових робочих місць. Даний крок також є завершуючим етапом інтеграційного процесу компанії «Сандора» в PepsiCo», - відзначив генеральний директор ТОВ «Сандора» Нил СТАРРОК.

Довідка УНІАН. ТОВ «Сандора» є одним з найбільших виробників сокової продукції в Україні і входить в корпорацію Pepsi Americas і PepsiCo.

Виробничі потужності компанії включають завод з переробки фруктів, овочів і виробництва соків в Миколаївській області, завод з виробництва соків в с. Мішко́во-Погорі́лове Миколаївській області, а також 2 заводи з переробки фруктів і овочів в Криму і Херсонській області.

Портфель торгових марок компанії складається з семи сокових брендів («Сандора Ексклюзив», «Сандора і Сандора Морс», «Сандора Мультиактив», «Сандора Класика», «Сандорік», «Дар», «Садочок»), сокових напоїв SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодного чаю Lipton Ice Tea і Sanday Ice Tea, двох брендів вина («Золото Ольвія» і «Святкова Колекція»), енергетичного напою Adrenaline Rush і чіпсів Lay’s. Асортимент продукції компанії представлений більш ніж 200 позиціями.