Кернел Груп збільшив потужність переробки соняшника в Полтаві

Один з найбільших виробників олії в Україні Полтавський олієекстракційний завод "Кернел Груп" завершив реконструкцію виробництва, збільшивши потужність з переробки насіння соняшника на 73,3%, або 550 тонн до 1 300 тонн на добу.

Як зазначають у повідомленні "Кернел Груп", завдяки проведеній модернізації завод також може переробляти нову сировину - до 600 тонн соєвих бобів на добу. Інвестиції "Кернел Груп" у модернізацію ключових процесів переробки і збільшення виробничих потужностей Полтавського заводу становили понад 25 млн. доларів.

Нові виробничі потужності підприємства сертифіковані відповідно до міжнародних стандартам IFS (міжнародний стандарт виробництва харчових продуктів) і ISO 22 000 (система менеджменту безпеки продуктів харчування).

Новини Полтавщини

Довідка УНІАН. Компанія “Кернел” - лідер українського ринку бутильованої соняшникової олії, один з найбільших українських експортерів соняшникової олії та зернових культур.

"Кернел" – вертикально інтегрована компанія, що динамічно розвивається в агропромисловому комплексі України з 1995 року. Напрямки діяльності: виробництво соняшникової олії, дистрибуція бутильованої олії в Україні, експорт соняшникової олії та зернових культур, надання послуг зі зберігання зернових й олійних культур на елеваторах, надання послуг з перевалки зернових вантажів у порту Іллічівськ, агровиробництво.

Торговельні марки: «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак домашня», «Чумак золота», «Любонька», «Маринадо».