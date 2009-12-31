Британці замінять лампочки на шпалери, які випромінюють світло

Вже у 2012 році у Великобританії звичайні лампочки можуть бути замінені на шпалери, які випромінюють світло.

Спеціальне покриття для стін зможе рівномірно освітлювати кімнату, на кшталт сонячного випромінювання, без тіней та блиску звичайних люстр.

Хімічні речовини світитимуться завдяки електричному струму, але вольтаж буде дуже низьким, і дотик до стіни не завдасть шкоди. Передбачені і реостати для контролю яскравості освітлення.

Державна організація Carbon Trust виділила грант в розмірі 454 тисячі фунтів стерлінгів валлійській компанії Lomox, яка займається розробкою систем освітлення на основі органічних світлодіодів.

Carbon Trust, який вкладає гроші у зниження викидів парникових газів, вважає, що OLED-стіни у два з половиною рази краще економлять енергію, ніж енергозберігаючі лампи.

Хімічне покриття можна буде купити разом зі спеціальними шпалерами або нанести прямо на стіну. Його можна також використовувати на екранах телевізорів, комп`ютерних моніторів і мобільних телефонів.

OLED-системі потрібно всього 3–5 вольт, тому нові британські стіни зможуть живитися від сонячних панелей або звичайних батарей. Але перш за все Lomox планує забезпечити своєю технологією дорожні знаки і огорожі, позбавлені електричних розеток.

Світлодіоди відомі давно, але, за словами глави Lomox Кена Лейсі, розробка нових технологій на їх основі гальмувалася стурбованістю з приводу вартості і безпеки таких систем.

Він стверджує, що його компанії вдалося зробити дешевшою технологію і підібрати таку комбінацію речовин, яка не схильна до окислення. Ця ж розробка може використовуватися для виготовлення гнучких екранів.

ТСН