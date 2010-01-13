Безробітних українців працевлаштують на виборах

Безробітні українці можуть залучатися ЦВК до оплачуваних громадських робіт, пов`язаних з підготовкою і проведенням виборів президента.

Про це повідомляє Міністерство праці і соцполітики України з посиланням на заступника міністра Віктора ІВАНКЕВИЧА.

Кабінет міністрів на останньому засіданні прийняв постанову "Питання підготовки і проведення виборів президента в 2010 році".

Зокрема, за словами В.Іванкевича, відповідно до пункту 1 зазначеного документа особи, визнані у встановленому порядку безробітними, можуть залучатися Центральною виборчою комісією на підставі строкових трудових договорів для оплачуваних громадських робіт, пов`язаних з підготовкою і проведенням виборів президента в 2010 році.

ТСН