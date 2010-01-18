Прокуратура закрила єдиний в Україні кінний театр запорізьких козаків

Запорізька міжрайонна природоохоронна прокуратура закрила єдиний в Україні театр "Запорізькі козаки", що впродовж останніх 20 років працював на острові Хортиця і був однією з основних визначних пам`яток Національного заповідника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні постійної комісії Запорізької облради з питань розвитку Національного заповідника "Хортиця" власник театру Юрій РУЖИН.

"Запорізька міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу проти директора театру, в рамках якої винесла рішення про заборону діяльності кінного театру на Хортиці. Згідно з документом, підставою для цього стала відсутність у театру дозволу на оренду займаної ним земельної ділянки, яку "Запорізькі козаки" оформляють впродовж останніх 3 років, але на сьогоднішній день через бюрократичні "нюанси" ще повністю не завершили", - повідомив Ю.РУЖИН.

За його словами, на сьогоднішній день кінний театр закрито, тобто актори і службовці фактично залишаються без роботи, а більш як 30 коней-артистів кінного театру стають безгосподарними.

"Без нагляду також залишається решта тварин, які мешкали на території театру. Зокрема, й єдині в Україні воли - пара, яку було спеціально завезено в нашу країну для зйомок фільму "Тарас Бульба" і передано на піклування "Запорізьким козакам" режисером Володимиром БОРТКОМ після завершення знімального процесу на Хортиці", - повідомив Ю.РУЖИН.

За його словами, "яка доля чекає їх далі - невідомо".

Також незрозуміло, що далі буде з двома піднятими з дна Дніпра кораблями: козацькою "Чайкою" і "Бригантиною", зберігання, реставрація і консервація яких здійснюється в спецангарах саме на території кінного театру на Хортиці.

У прокуратурі Запорізької області факт порушення кримінальної справи стосовно керівництва кінного театру і проведення слідчих дій підтвердили.

Як розповів УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Борис ДВОРНИЙ, "кримінальну справу порушено за фактом самовільного (без наявності необхідних документів) використання для функціонування кінного театру земельної ділянки площею 1 га на території Національного заповідника о. Хортиця, що призвело до недоотримання бюджетом близько 100 тис. грн.".

За його словами, слідство у справі здійснює Запорізька міжрайонна природоохоронна прокуратура, а контроль здійснює прокуратура Запорізької області.