У Хоролі невідомі вкрали новорічні прикраси з міської ялинки

Збиток - 3 тис. 762 грн.

У Хоролі Полтавської області невідомі вкрали новорічні прикраси з міської ялинки. Про це УНІАН повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області. Про подію в міліцію повідомив керівник комунального підприємства міста. Збиток оцінено в 3 тис. 762 грн. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом крадіжки, а міліціонери ведуть пошук злодіїв.

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