У Хоролі невідомі вкрали новорічні прикраси з міської ялинки

14:46, 18 січня 2010
Права споживачів
1 0

Збиток - 3 тис. 762 грн.

У Хоролі Полтавської області невідомі вкрали новорічні прикраси з міської ялинки.

Про це УНІАН повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області.

Про подію в міліцію повідомив керівник комунального підприємства міста. Збиток оцінено в 3 тис. 762 грн.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом крадіжки, а міліціонери ведуть пошук злодіїв. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter