У Хоролі невідомі вкрали новорічні прикраси з міської ялинки
14:46, 18 січня 2010Права споживачів
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Збиток - 3 тис. 762 грн.
У Хоролі Полтавської області невідомі вкрали новорічні прикраси з міської ялинки.
Про це УНІАН повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області.
Про подію в міліцію повідомив керівник комунального підприємства міста. Збиток оцінено в 3 тис. 762 грн.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом крадіжки, а міліціонери ведуть пошук злодіїв.
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