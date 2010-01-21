На Херсонщині створять національний природний парк площею 20 тис. га

У Бериславському районі Херсонської області, на території історичної пам’ятки - Кам’янська Січ - заплановали створити Національний природний парк загальною площею 20 тис. га.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, на території майбутнього парку планують виділити кілька зон: господарську, стаціонарної рекреації, регульованої рекреації та заповідну. В господарську зону, яка займатиме майже три чверті площі парку, увійдуть сільськогосподарські угіддя, які переважно розташовані на схилах Дніпра, а також, лісосмуги, дороги, населені пункти та сільськогосподарські комплекси.

Зона стаціонарної рекреації розташовуватиметься на місці скупчення археологічних та історичних пам’яток в околицях села Республіканець. Її площа становитиме близько 0,2 тис. га.

Зона регульованої рекреації включатиме природні та напівприродні ділянки балок та тераси, які використовуються для відпочинку, на них також відбувається випас худоби та заготівля сіна, лікарської сировини, грибів тощо. Її орієнтовна площа - близько 4 тис. га.

Заповідна зона займатиме найбільш збережені степові ділянки балок. Її площа становитиме близько 1 тис. га.

Крім того, на виконання доручення КМУ від 12 листопада 2009 року № 45719/24/1-09 щодо створення на території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення туристичної та рекреаційної інфраструктури лісогосподарські підприємства управління проводять роботи з облаштування місць відпочинку, туристичних стежок, завозять деревину для спостережних веж, створюють рекреаційні пункти, будуються під`їзні дороги. Активну участь у створені парку беруть працівники Качкарівського та Бериславського лісництв.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині з 2008 року проводилася робота з підготовки та відзначення в області 300-річчя Кам`янської Січі, створення на території Кам`янської Січі заповідника - філії Національного заповідника "Хортиця".

Кам`янська Січ - адміністративний і військовий центр запорозького козацтва у 1709-1711 роках та 1728-1734 роках. Розташовувалася в гирлі річки Кам`янка на правому березі Дніпра (нині село Республіканець Бериславського району Херсонської області). Заснована після зруйнування царськими військами Чортомлицької Січі.

В її володіння входили землі Кам`янки, Олешок, Очакова понад Дніпром і Чорним морем. Козаки мали право збирати мито з перевозів на Дніпрі і Бузі. У Січі знаходились похідна церква, курені, кількість яких майже дорівнювала їх кількості на Чортомлицькій Січі, а також ремісничі майстерні і шинки. Тут діяло кісткообробне виробництво, лиття кольорових металів, гончарне виробництво.

У 1711 році за наказом царя Петра І Кам’янська Січ знищена.

Після тимчасового перебування Січі у володінні Кримського ханства відроджується біля міста Олешки (1711-1728 роки). У 1734 році запорожці переселилися з Кам`янської Січі на р.Підпільну, де заснували Нову Січ.