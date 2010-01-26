У Запорізькій обл. на 77% підприємств з надання ЖКП виявили порушення

Протягом 2009 року інспектори державного нагляду ДП «Запоріжжястандартметрологія» перевірили стан надання житлово-комунальних послуг на 26 підприємствах області, що працюють у сферах водопостачання, обліку води, природного газу та електроенергії. Порушення вимог нормативних документів виявили на 20 перевірених підприємствах (77%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту України.

За повідомленням, з 15 перевірених водопостачальних підприємств лише 3 працювали без порушень. 10 підприємств постачали населенню питну воду, що не відповідала вимогам державного стандарту. Зокрема, порушувались показники щодо вмісту хлоридів і заліза (у деяких випадках перевищували норму більш ніж удвічі), а також показники жорсткості, кольоровості та вмісту сухого залишку. Наприклад, одне з підприємств постачало споживачам воду, кольоровість якої становила 158 град. при нормі не більше 20 град., а концентрація іонів заліза – 0,9 мг/дм³ при нормі не більше 0,3 мг/дм³.

На 9 водопостачальних підприємствах не проводився контроль показників безпеки. Ще на одному – застосовувались засоби вимірювальної техніки із простроченим терміном повірки.

Під час перевірки двох підприємств сфери обліку води та двох газопостачальних підприємств були виявлені неповні переліки засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній державній повірці. Ще одне з газопостачальних підприємств порушувало терміни планово-попереджувального ремонту газопроводів та газорозподільних пунктів.

На одному з теплопостачальних підприємств були відсутні засоби обліку теплової енергії, а розрахунки за спожиті ресурси здійснювались за показами приладів обліку споживачів-абонентів та за встановленими нормами споживання.

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності було притягнуто 10 посадових осіб. Загальна сума адміністративних штрафів склала близько 2 тис. грн. До підприємств-порушників застосовано санкції на загальну суму 11 тис. 253 грн.