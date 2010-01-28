У Німеччині зросла кількість безробітних з вищою освітою

У кризовий 2009 рік відчутно зріс рівень безробіття серед фахівців з університетською освітою в Німеччині. Про це повідомила берлінська газета Welt з посиланням на федеральне відомство з питань праці.

У грудні минулого року в Німеччині зареєструвалися безробітними на 11% більше осіб з вищою освітою, аніж у січні 2009-го. В абсолютних цифрах це зростання кількості безробітних дипломованих фахівців на 17 тисяч.

Гірше ситуація змінювалася лише між 2001 та 2002 роками - у період так званого початку "нової економіки". Тоді приріст людей з вищою освітою на біржі праці становив цілих 25%.

«Ми чекали цього»,- заявляє Клаус БРЕНКЕ з Німецького інституту економічних досліджень. Перш за все криза зайнятості зачепила передусім електричну та металургійну галузі, де працює дуже багато фахівців з університетським дипломом. Саме минулого року попит на продукцію цих галузей різко впав.

Водночас, дедалі більше висококваліфікованих працівників змушені задовольнятися допомогою з безробіття. За 2009 рік ця категорія збільшилася на 10%.

Найгірше криза вразила молодших фахівців, каже Ганс ДІТРІХ з Інституту дослідження ринку праці. Крім того, останнім часом компанії дедалі частіше влаштовують людей на роботу за тимчасовим договором, а отже звільнити такого співробітника у випадку кризової ситуації не так складно. Відповідно, випускники швидко стають знову безробітними.

Проте К.БРЕНКЕ додає, що такого страшного спаду зайнятості, як 2005 року, коли без роботи сиділи 257 тисяч людей з університетською освітою, в Німеччині вже не спостерігається. Сьогодні таких лише 170 тисяч. "Не варто забувати, що в порівнянні з іншими шукачами робочого місця дипломовані фахівці мають привілейований статус”, - зауважує експерт.

“Німецька хвиля”