У Київському зоопарку працює виставка крижаних фігур.

Як повідомляє прес-служба столичного зоопарку, крижані скульптури подарувала компанія-партнер «Айс Шик».

Це 8 фігур, серед яких, зокрема, тварин, абстрактні композиції та крижаний трон, який світиться зсередини у темний час. Виставка працюватиме, поки фігури не розтануть.

Прес-служба нагадує, що у зимовий час каси зоопарку працюють з 9.00 до 16.00.