У Київському зоопарку працює виставка крижаних фігур
14:26, 02 лютого 2010Права споживачів
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Працюватиме, поки фігури не розтануть
У Київському зоопарку працює виставка крижаних фігур.
Як повідомляє прес-служба столичного зоопарку, крижані скульптури подарувала компанія-партнер «Айс Шик».
Це 8 фігур, серед яких, зокрема, тварин, абстрактні композиції та крижаний трон, який світиться зсередини у темний час. Виставка працюватиме, поки фігури не розтануть.
Прес-служба нагадує, що у зимовий час каси зоопарку працюють з 9.00 до 16.00.
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