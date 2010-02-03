"Київзеленбуд" оголосив конкурс на дизайн для квіткового годинника

"Київзеленбуд" оголосив конкурс на створення дизайну для квіткового годинника, який буде розташований, як і торік, на схилі по вулиці Інститутській поблизу Майдану Незалежності.

Як повідомили УНІАН у «Київзеленбуді», за словами генеральнго директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Олександра КОЗЛОВСЬКОГО, незабаром «Київзеленбуд» отримає перші ескізи.

Щодо кількості рослин, які будуть використані в дизайні квіткового годинника в 2010 році, то їх, як і торік, намічено висадити не менше 50 тисяч.

Годинник матиме сезонний «весняний» та «осінній» дизайни. У квітні серед рослин переважатиме каланхое, а наприкінці липня йому на зміну прийдуть довгоквітучі хризантеми.

За словами в.о. заступника голови КМДА Ігоря ДОБРУЦЬКОГО, пошкоджений торік механізм годинника вже відремонтовано. Цього року над циферблатом спорудять місток для бажаючих сфотографуватися на фоні унікального пристрою, а територію охоронятимуть за допомогою веб-камери.

Діаметр годинника - 19-19,5 м, на ньому було використано близько 50 тис. квіток (верес, бегонія, хризантема, колеус, каланхое, по 2-3 відтінки кольору рослин кожного виду): 25 тис. на фонове панно і 25 тис. – на сам годинник.

Для планування місця під квітковий годинник були завезені 400 тонн землі (7 залізничних вагонів). Ескіз був виконаний за мотивами народного художника України, лауреата Шевченківської премії Леоніда АНДРІЄВСЬКОГО. Годинниковий механізм Києву подарувала мерія Едінбурга три роки тому.