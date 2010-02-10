На залізничному вокзалі Києва відкрили кімнату прийому багажу

Південно-Західна залізниця відкрила в приміщенні Центрального залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський кімнату прийому «експрес-передач» і багажу. Про це повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ.

Таким чином, із 11 лютого 2010 року громадяни зможуть оформити для перевезення багаж безпосередньо на вокзалі.

Кімната прийому «експрес-передач» і багажу знаходиться у вестибулі Центрального вокзалу з правого боку при виході на першу платформу. Працівники вокзалу прийматимуть речі пасажирів для перевезення залізницею цілодобово за наявності проїзного документа. Вага багажу не повинна перевищувати 50 кг, а довжина – 3 м. Речі вагою понад 50 кг приймаються в багажному відділенні на станції Київ-Товарний. Нагадаємо, раніше тут оформляли багаж будь-якої ваги.

Вартість "експрес-передач" становить: до 1 кг - 15-20 грн., до 3 кг - 20-25 грн., до 10 кг - 30-35 грн. і до 20 кг - 40-45 грн.