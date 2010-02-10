Київ контролюватиме перерахунок населенню плати за неприбраний сніг

Влада Києва вирішила створити міську комісію з контролю за перерахунком населенню плати за неприбраний з вулиць сніг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Передбачено, що вказана комісія вивчить перерахунок плати за січень, здійснений районами.

“Ми створимо комісію, до складу якої увійдуть представники районів, Головного управління житлового господарства, Головного управління комунального господарства, Головного управління цінової політики, яка протягом лютого перевірить кожен складений акт і відповідність наданої районами інформації реальному стану дворів у січні», – пояснив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, з кожним головою району було погоджено, що перерахунки за неякісно надані послуги з прибирання снігу за січень будуть здійснені по кожному будинку.

“Але керівники районів не послухалися прямої вказівки мера і вчинили по-своєму. По факту виявилось, що лише половина киян отримала платіжки з перерахунком», –сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

У зв’язку з цим він дав доручення усім керівникам районів, а також начальнику Головного управління житлового господарства, який мав контролювати проведення перерахунків, подати на розгляд мерії акти, відповідно до яких здійснювався перерахунок, та надати особисті пояснення з цього приводу.

За інформацією КП „Головний інформаційно-обчислювальний центр” та Головного управління житлового господарства міста, станом на 1 лютого загалом по Києву виконано перерахунок по 4 тис. 405 будинків комунальної форми власності. Розмір нарахувань за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій загалом по місту було зменшено на 2 млн. 927 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня А.ГОЛУБЧЕНКО на засіданні оперативного штабу з надзвичайних ситуацій при КМДА доручив відповідним службам та підрозділам перерахувати платежі за надані житлові послуги у зв’язку з неприбраним снігом у дворах.

У платіжках, що отримали днями кияни за надані в січні послуги, різниця у сплаті за утримання прибудинкових територій становить приблизно 2-6 грн. Так, якщо зазвичай тариф за цю послугу складав 122 грн., то за січень нараховано 120 грн., а в окремій графі платіжки "перерахунок" значиться "мінус 2 грн".