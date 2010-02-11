Україна скоротила виробництво авто

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні, за оперативними даними, скоротилося на 54,3%, порівняно з січнем 2009 року, до 2,057 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними Асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні збільшилося на 7,5%, порівняно з січнем 2009 року, - до 157 штук.

Виробництво вантажних автомобілів в Україні в січні збільшилося на 15,6%, порівняно з січнем 2009 року, - до 111 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6%, порівняно з 2008 роком, - до 65,7 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2009 році скоротилося на 85,4%, порівняно з 2008 роком, до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% – до 2499 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан» (ВАТ «ЛуАЗ» і ВАТ «Черкаський автобус»), ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») та ін.