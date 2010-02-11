В Тернопільській області перевірили АЗС

Спеціалісти державного метрологічного нагляду ДП „Тернопільстандартметрологія” протягом 2009 року провели перевірки на 21 автомобільній заправній станції (АЗС) та 4 автомобільних газових заправних станціях (АГЗС) різних форм власності. Було перевірено 374 засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), з них 90 визнано непридатними до застосування, що становить 24%. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Порушення метрологічних норм і правил та Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність” встановлені на 19 АЗС та 4 АГЗС. Основними порушеннями стали застосування ЗВТ із закінченим терміном повірки та неподання на погодження переліків ЗВТ.

За результатами перевірок видано 23 приписи про заборону застосування непридатних ЗВТ. До адміністративної відповідальності притягнуто 23 посадові особи. Загальна сума штрафів склала 3,2 тис. грн. У 10 випадках матеріали передані на розгляд обласної Координаційної Ради з питань захисту прав споживачів.