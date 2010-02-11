«АВК» виводить новинки

Компанія «АВК», один з найбільших виробників кондитерських виробів, на початку року запустила виробництво 6 нових видів шоколадних цукерок і 4 нових сортів печива. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

“Минулого року ми оновили наш асортимент на 20%, а сьогодні готові до ще більших темпів перетворень”, - заявив директор з розвитку та досліджень компанії «АВК» Дмитро Жирнов.

Всі новинки «АВК» вироблятиме на нових високопродуктивних лініях, придбаних компанією у світових лідерів обладнання для кондитерської галузі. Так, за останні 4 роки в модернізацію й закупівлю нового обладнання компанія інвестувала близько 120 млн. долл.

Довідка УНІАН. Компанія «АВК» є одним з найбільших українських виробників шоколадних і желейно-жувальних цукерок. «АВК» експортує свою продукцію в більш ніж 20 країн світу.

До складу компанії входить п`ять кондитерських фабрик в містах Дніпропетровськ, Донецьк, Мукачево, Луганськ.