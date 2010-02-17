ЄС підвищує акцизи на сигарети

Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС вирішила підвищити акцизи на сигарети та тютюн до 2014 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Згідно з новою директивою, з 2014 року мінімальний акциз на сигарети в номінальній величині має становити 90 євро за 1000 сигарет, або 60% середньозваженої ринкової ціни. На сьогодні акциз на сигарети в ЄС становить 64 євро за 1000 сигарет, або 57% середньозваженої ринкової ціни.

Директива передбачає можливість запровадження додаткового перехідного періоду до 1 січня 2018 року до ряду нових країн-членів ЄС, які тільки нещодавно підвищили акцизи на сигарети до нинішнього рівня. Серед таких країн Болгарія, Греція, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща та Румунія.

Крім того, Рада міністрів вирішила підвищити акцизи на тютюн. Згідно з рішенням, з 1січня 2011 року мінімальні акцизи на тютюн мають становити 40 євро за кілограм, або 40% від середньозваженої ринкової вартості, з 1 січня 2013 року – 47 євро, або 43% середньозваженої ринкової вартості, з 1 січня 2015 року – 54 євро та 46% за кілограм, з 1 січня 2018 року – 60 євро, або 48% за кілограм, з 1 січня 2020 року – 60 євро, або 50% середньозваженої ринкової вартості за кілограм.