КОНТІ пропонує пісні солодощі

Компанія «КОНТІ», один з найбільших виробників кондитерської продукції, під час Великого посту, який триватиме з 15 лютого до 4 квітня, пропонує споживачам пісні солодощі. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Як повідомили в компанії, у лінійку пісних солодощів увійшли шоколад, печиво, цукерки та карамель, які не містять тваринних жирів.

Довідка УНІАН. Компанія «КОНТІ» заснована в 1997 р. На сьогодні до складу Групи «КОНТІ» входять ЗАТ «ВО «КОНТІ» та ЗАТ «КОНТІ-РУС». Основні виробничі активи Групи: Донецька, Константинівська, Горлівська кондитерські фабрики – в Україні та Курська КФ – в РФ.

Основні ТМ Групи: «Amour», «Бонжур», «Супер-Контік», «Беліссімо», «Мелодіка», «Мамулін торт», «BisKonti», «Джек», «КонтіТофіта» та «Золота Лілія».