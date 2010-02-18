У Ялті пройде 19-й Міжнародний туристичний ярмарок

3-5 березня в Ялті (Крим, Україна) пройде 19-й Міжнародний туристичний ярмарок "Крим. Курорти. Туризм-2010". Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міністерстві курортів і туризму АРК.

Організаторами ярмарку виступили Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим і Кримський центр розвитку туризму.

Серед учасників ярмарку - керівники готелів, санаторіїв міст Ялта, Алушта, Євпаторія, Феодосія, Коктебель, Судак, Новий Світ, Саки, Севастополь та інших курортних регіонів Криму.

Крім того, в туристичному ярмарку візьмуть участь представники адміністрацій курортних міст і районів Криму, понад 500 туристичних компаній Криму, України, Росії, Німеччини, Туреччини та інших країн, а також ЗМІ, включаючи спеціалізовані газети і журнали туристичного спрямування.