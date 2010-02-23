Ціни на цукор будуть стабільні до травня

Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» прогнозує стабільні ціни на цукор до травня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу в газеті «Аргументы и факты» голова асоціації «Укрцукор» Микола ЯРЧУК.

За його словами, підстав для зростання цін на цукор на внутрішньому ринку до травня нинішнього року немає. А далі ситуація залежатиме від імпорту.

Директор департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної промисловості України Юрій КИЩАК додав, що тренду до зростання цін немає. «Якщо ми своєчасно ввеземо цукор-сирець за квотою, то цукру нам не бракуватиме до нового маркетингового року», - сказав Ю.КИЩАК.

Він відзначив, що на 1 лютого запаси цукру в Україні перевищили 1,1 млн. тонн, з урахуванням імпорту цукру-сирцю в рамках квоти СОТ в обсягу 260 тис. тонн та імпорту цукру з Білорусі в рамках зони вільної торгівлі. Вказаного обсягу цукру вистачить для забезпечення потреб внутрішнього ринку до нового маркетингового року.

При цьому Ю.КИЩАК відзначив, що крім імпорту, на ринок вийде цукор, що його мають аграрії, який вони реалізовуватимуть для отримання коштів на проведення весняно-польових робіт.

При цьому президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО додав, що на сьогодні двом українським компаніям вдалося одержати ліцензії на імпорт цукру-сирцю в рамках квоти СОТ. Проте він додав, що цукор, одержаний з цукру-сирцю, не здешевить продукцію на внутрішньому ринку. Він відзначив, що вартість імпортного цукру корелюється з внутрішньою ціною, й імпортний цукор не призведе до зниження цін, а просто не допустить їх підвищення.

При цьому Ю.КИЩАК нагадав, що Міністерство очікує на посів цукрового буряку цього року на площі 455 тис. га, що дасть змогу виробити 18 млн. тонн цукрового буряку, а з нього – 2,5 млн. тонн цукру, і забезпечить внутрішній ринок цукром. При цьому Ю.КИЩАК додав, що для стимулювання виробництва цукрового буряку державі необхідно відновити дотації на посів цієї культури і нагадав, що в бюджеті на 2010 рік пропонується дотація в обсягу 1,5 тис. грн. за гектар цукрового буряку.

М.ЯРЧУК, у свою чергу, відзначив, що за відсутності імпорту цукру дефіцит цього продукту на ринку може відчуватися напередодні нового маркетингового року – в липні-серпні.