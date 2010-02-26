Держспоживстандарт забракував 30% перевіреноої у торгівлі продукції

Инспектори територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України протягом 2009 року перевірили у торговельній мережі товарів, робіт та послуг на загальну суму понад 303,5 млн. грн. Порушення вимог нормативної документації було виявлено під час перевірки товарів та послуг на загальну суму понад 101 млн. грн., что становить 30%. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітета.

Загалом за 2009 рік було перевірено близько 45 тис. підприємств у сфері торгівлі, послуг та ресторанного господарства, 89% із них не дотримувалися вимог законодавства України щодо захисту прав споживачів. Зокрема, була зафіксована відсутність своєчасної та повної інформації про товари чи послуги; реалізація товарів та послуг без відповідних документів; виробництво чи реалізація товарів і послуг, які не відповідають вимогам нормативних документів, а також обман покупців та замовників. Загалом було встановлено понад 213 тис. видів порушень.

Фахівці територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів продовж минулого року перевірили понад 4951 тонну продовольчих товарів (хлібобулочних, макаронних та кондитерських виробів, цукру, м’ясних, рибних та молочних продуктів, масложирової та плодоовочевої продукції, чаю та кави, продуктів дитячого харчування, а також курячих яєць). Через відсутність загальної інформації про товар та супровідних документів щодо якості й безпеки, невідповідність продукції вимогам нормативних документів і прострочений термін придатності було забраковано та знято з реалізації 42% перевірених продовольчих товарів.

Крім того, було перевірено 6,1 млн. одиниць непродовольчих товарів. Забраковано та знято з реалізації – понад 1,3 млн. одиниць товарів (21,3%). Наприклад, під час перевірки майже 31 тис. пар взуття (у тому числі понад 6,5 тис. пар дитячого) було знято з реалізації близько майже 17 тис. пар перевіреного взуття (54,5%), у тому числі 3,5 тис. пар дитячого.