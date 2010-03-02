Київські дороги стануть кращими на 100 млн. грн.

У 2010 році на ремонт доріг у місті Києві комунальному підприємству «Київавтодор» буде виділено 101 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на прес-конференції головний інженер КП «Київавтодор» Василь МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, цих коштів вистачить на ремонт дорожнього покриття на 60% від нормативу ремонту доріг, який становить 1 млн. 335 тис. квадратних метрів доріг на рік. В.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що до кінця травня буде завершено ліквідацію ямковості на дорогах Києва. В той же час до листопада буде проведено середній ремонт головних магістралей Києва, зокрема буде замінено верхній шар покриття на цих дорогах. Середній ремонт буде проводитися по проспекту Паладіна, проспекту Перемоги, Кільцевій дорозі та інших. Повний список об’єктів, де буде проводитися ремонт, «Київавтодор» оприлюднить пізніше. Загалом, за словами В.МЕЛЬНИЧЕНКА, 85% доріг Києва потребують капітального ремонту. Майже всі вони відслужили по три терміни гарантійної експлуатації, що становить близько 10 років.