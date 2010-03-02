На Житомирщині вилучили з обігу контрафактні товари

На Житомирщині міліція вилучила з обігу контрафактних та фальсифікованих товарів майже на 100 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила старший інспектор відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області Інна БАЗИЛЮК.

За її словами, йдеться про канали надходження та реалізації продукції на ринку об’єктів інтелектуальної власності.

"Вже з початку року з незаконного обігу в області вилучено понад 1700 контрафактних дисків на суму понад 70 000 грн.",- сказала І. БАЗИЛЮК.

Вона уточнила, що ця продукція не була маркована контрольними голографічними марками встановленого зразка та містила декілька аудіовізуальних творів низької якості. "Крім цього, правоохоронці вилучили фальсифіковану продукцію на суму понад 21 000 грн.",- додала інспектор.

І.БАЗИЛЮК сказала, що наразі в області вже завершується розпочате 2 лютого оперативно-профілактичне відпрацювання.

Міліція перевіряє території ринків, торгівельні центри та інші можливі місця продажу піратських дисків.

У рамках операції вже виявили 6 таких злочинів у сфері інтелектуальної власності, зокрема 3 за ст. 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського і суміжних прав) та стільки ж - за ст. 203’1 Кримінального кодексу України (незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - УНІАН).

Під час операції працівники УДСБЕЗ обласногоУМВС знешкодили 2 підпільних цехи. Один виготовляв фальсифіковані компакт-диски, інший тиражував та реалізовував піратські аудіовізуальні твори та фонограми.

Під час перевірки у підозрюваного підприємця міліціонери вилучили кольорові буклети, матриці для тиражування та комп’ютерну техніку з підготовленими файлами фільмів та аудіозаписів в кількості понад 2 тис. примірників.

Загальна мінімальна вартість вилучених CD та DVD дисків оцінюється в 15 тисяч гривень.