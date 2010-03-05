«Укрзалізниця» призначила 19 додаткових поїздів

Для забезпечення пасажирських перевезень під час святкування 8 Березня залізниці України станом на 5 березня призначили 19 додаткових поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, шість поїздів призначила Придніпровська залізниця, по чотири – Південно-Західна і Львівська, по два – Донецька й Одеська та один – Південна залізниця. Один поїзд призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту й призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває.