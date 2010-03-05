«Укрзалізниця» призначила 19 додаткових поїздів
15:43, 05 березня 2010Права споживачів
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Для забезпечення пасажирських перевезень під час святкування 8 Березня залізниці України станом на 5 березня призначили 19 додаткових поїздів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Зокрема, шість поїздів призначила Придніпровська залізниця, по чотири – Південно-Західна і Львівська, по два – Донецька й Одеська та один – Південна залізниця. Один поїзд призначили російські залізничники.
Робота з вивчення попиту й призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває.
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