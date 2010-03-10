«Комунальний фронт» радить ліквідувати Міністерство ЖКГ

Всеукраїнський громадянський рух «Комунальний фронт» не бачить сенсу в існуванні Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

Про це заявив лідер руху «Комунальний фронт» (КФ) Віталій ЯКОВЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Ми не бачимо сенсу у подальшому існуванні Міністерства ЖКГ у нашій країні. На наші гроші утримуються тисячі урядовців, робота яких полягає у тому, що вони потурають монополістам і клонують нікому не потрібні закони і законопроекти», - сказав він.

В.ЯКОВЕНКО уточнив, що Міністерство ЖКГ діє за принципом «що більше грошей – то більше можливостей проведення реформ».

«А грошей немає, тоді і реформ немає. Виникає запитання: навіщо нам таке міністерство, яке роками не проводить ніяких реформ у нашій країні і лише з бюджету викачує гроші?», - зазначив він.

Лідер КФ вважає, що кошти на проекти у комунальній сфері від Світового банку або ЄБРР, з якими співпрацює Міністерство ЖКГ, – «це краплина у морі, тому що потрібно у сотні разів більше грошей. Ці гроші беруться під державні гарантії і не відомо, хто і як їх віддаватиме. Вже є приклади в деяких містах, де не дуже правильно після таких реформ, з якими допомагають міжнародні фінансові інститути, ставляться до людей», - відзначив В.ЯКОВЕНКО.

Довідка УНІАН. Громадянський рух «Комунальний фронт» створено у грудні 2009 року. Ініціатором створення руху виступила Асоціація теплотехнічних компаній. Поява організації зумовлена великим попитом населення на самоорганізацію для обстоювання своїх прав на комунальні послуги належної якості і комфортні умови мешкання. На сьогодні осередки «Комунального фронту» існують у 21-му місті України. Рух очолює Віталій ЯКОВЕНКО.