Україна зменшила імпорт свіжих грибів удвічі

Україна за підсумками 2009 року зменшила імпорт свіжих грибів на 58% порівняно з 2008 роком - до 1,63 тис. тонн.

Такі дані УНІАН повідомили в аналітичному департаменті Української аграрної конфедерації (УАК).

Згідно з повідомленням, скорочення імпорту грибів минулого року майже вдвічі посилило розвиток української грибної галузі. Основним імпортером грибів в Україну залишається Польща.

Загальний обсяг експорту свіжих грибів із України 2009 року становив 0,83 тис. тонн, що відповідає рівню 2008 року. Основним напрямком експорту грибів є країни Євросоюзу, зокрема Німеччина (386,2 тонни), Польща (293 тонни) і Литва (103,6 тонни).

За даними УАК, всього 2009 року в Україні було вироблено 40 тис. тонн грибів. При цьому наголошується, що через дефіцит достовірної ринкової інформації та офіційних даних щодо обсягів виробництва грибів можна назвати лише умовну цифру обсягів вирощування грибів згідно з даними їх виробників.

За обсягами виробництва лідирують Київська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Львівська області.

При цьому наголошується, що попит на культивовані гриби в Україні зростає. На сьогоднішній день рівень їх споживання становить 1,1 кг на душу населення, що нижче раціональних норм споживання - 4-5 кг на рік.

При цьому, на думку експертів, така ситуація дає підстави прогнозувати подальше зростання внутрішнього виробництва грибів, оскільки сьогодні пропозиція задовольняє потреби ринку менш ніж на 50%. При цьому наголошується, що індустріалізація української грибної галузі можлива за умови залучення інвестицій, допомоги з боку держави у вигляді часткової компенсації кредитних ставок, надання субсидій для державних підприємств тощо.