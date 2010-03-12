В Одесі 1 і 2 квітня оголоcили неробочими днями

Щоб дати можливість жителям міста взяти участь у широкомасштабних традиційних заходах з нагоди щорічного святкування одеської Гуморини, а також з урахуванням посиленого інтересу до цього свята з боку численних гостей міста, 1 і 2 квітня в Одесі оголошені неробочими днями.

Як повідомили УНІАН у муніципальному управлінні інформації, відповідне розпорядження видав мер міста Едуард ГУРВІЦ.

Підприємства, установи та організації, що входять у комунальну власність територіальної громади Одеси, перенесуть у порядку і на умовах, встановлених законодавством, робочі дні з четверга 1 квітня і п`ятниці 2 квітня – відповідно на суботу 17 квітня і суботу 24 квітня 2010 року.

Керівникам одеських навчальних закладів усіх рівнів рекомендовано перенести в порядку і на умовах, встановлених законодавством, навчальні дні з четверга 1 квітня і п`ятниці 2 квітня - відповідно на суботу 17 квітня і суботу 24 квітня.

Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, розташованими на території Одеси, рекомендовано внести до графіків роботи аналогічні зміни, йдеться в розпорядженні Е.ГУРВІЦА.