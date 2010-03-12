Тимчасово закрили аеропорт «Рівне»
13:05, 12 березня 2010Права споживачів
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Роботу відновлять до 17.00
За оперативними даними, станом на 12.00 12 березня закрито аеропорт «Рівне».
Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, на даний час триває розчищання злітно-посадочної смуги від снігу. Роботу аеропорту планується відновити орієнтовно до 17.00.
Нагадаємо, з 8.30 12 березня орієнтовно до 14.00 закрито також аеропорт «Миколаїв», де триває прибирання снігу.
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