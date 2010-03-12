Тимчасово закрили аеропорт «Рівне»

За оперативними даними, станом на 12.00 12 березня закрито аеропорт «Рівне».

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, на даний час триває розчищання злітно-посадочної смуги від снігу. Роботу аеропорту планується відновити орієнтовно до 17.00.

Нагадаємо, з 8.30 12 березня орієнтовно до 14.00 закрито також аеропорт «Миколаїв», де триває прибирання снігу.