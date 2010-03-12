На Закарпатті цукор подорожчав на 28,8%

У Закарпатті в лютому 2010 року індекс споживчих цін (інфляція) в порівнянні з січнем склав 101,4% (в Україні – 101,9%).

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник відділу статистики цін Головного управління статистики в Закарпатській області Едіта ЙОРДАН. За її словами, у Закарпатській області зафіксований найнижчий індекс споживчих цін в Карпатському економічному районі. При цьому за січень-лютий 2010 року, в порівнянні з груднем 2009, цей індекс склав 103,0% (по Україні - 103,7%).

Е.ЙОРДАН уточнила, що на цінові показники за два місяці поточного року на продовольчому ринку області вплинуло зростання цін на такі значущі продукти, як цукор, овочі, молоко, сир і яйця, масло і жири.

За січень-лютий, у порівнянні з груднем 2009 року, в Закарпатті зросли споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на 5,2%.

Значне зростання цін за вказаний період в області зафіксоване на цукор — на 28,8%, на овочі – на 19,5%, молоко, сир і яйця – на 13,6%.

Збільшення ставки акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби призвело до їхнього подорожчання за підсумками двох місяців поточного року, в порівнянні з груднем 2009 р., загалом на 2,1%, додала начальник відділу.