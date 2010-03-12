DEPOT Development Group планує будівництво ТРЦ

Девелоперська компанія DEPOT Development Group, що входить до групи компаній «Фокстрот», має намір побудувати торговий-розважальний центр DEPOt Center у Кривому Розі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з затвердженою концепцією, ТРЦ побудують на ділянці площею 2 га на проспекті 200-ліття Кривого Рогу в мікрорайоні «Ювілейний».

Загальна площа дворівневого ТРЦ складе 17 тис. кв. м, орендна площа – 13 тис. кв.м.

До складу ТРЦ увійдуть магазини, зона розваг і відпочинку для всієї сім`ї. У цокольному поверсі ТРЦ будуть розташовані продовольчий гіпермаркет, товари щоденного попиту, на першому поверсі - супермаркет електроніки, меблевий супермаркет, універмаг одягу, торгова галерея і розважальна зона. Розважальна зона буде представлена сімейним розважальним центром, ресторанами. Планують підземний і наземний паркінги на 323 машиномісця.

Початок будівельних робіт запланований на 2011-2012 рр.

«Це буде другий ТРЦ в мережі DEPOt Center. Ще один ТРЦ під цим брендом ми плануємо відкрити в Ялті», - зазначив заступник виконавчого директора DEPOT Development Group Костянтин ІСАЄВ.

Depot Development Group – девелоперска компанія повного циклу. Створена в 2007 році у складі Групи компаній «Фокстрот». Компанія розвиває мережу ТРЦ по всій Україні.

Портфель компанії складається з близько 150 об`єктів торгової, офісної і складської нерухомості в Україні та Молдові, зокрема, це магазини "Фокстрот. Техніка для дому", торгові центри в Кривому Розі, Миколаєві, Сімферополі, Севастополі, Одесі, Запоріжжі, Луганську, Донецьку, Лубнах, Чернівцях, офісні і складські центри в Києві та інших містах.