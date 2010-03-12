Ставки за річними депозитами в гривні можуть знизитися

Процентні ставки за гривневими депозитами строком на один рік до кінця цього року можуть знизитися на 3 відсоткові пункти - до 19-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні під час брифінгу озвучив керівник інформаційно-аналітичного центру «FOREX CLUB» Микола ІВЧЕНКО.

«За нашими оцінками, за підсумками року в банківську систему повернеться близько 19-20 млрд. грн. Повернуться не тільки вилучені минулого року 9 млрд. грн., але й додаткові кошти. Швидше за все, це буде продана іноземна валюта», - вважає експерт. При зростанні припливу коштів у банківську систему у вигляді депозитів ставки за ними знижуватимуться, сказав М.ІВЧЕНКО. В основному, знижуватися ставки будуть на короткі депозити – до 6 місяців. «Ми вважаємо, що на депозити в гривні до трьох місяців зниження процентних ставок можливе на 5-7% - до 13-15,5%. Зниження буде достатнє істотним», - зазначив він. Процентні ставки за депозитами строком на 6 і 9 місяців знизяться на близько 4% - до 17-18%. Крім того, експерт відзначив, що на сьогодні частка термінових депозитів до одного року становить 46%, до кризи було 22%.

До кінця цього року ставки за доларовими депозитами також знижуватимуться. За місячними і тримісячними зниження може становити близько 4% - до 6%. На депозити в доларах строком на 6 і 9 місяців зниження можливе на 3,5% - до 8,25-8,5%. Ставки за річними депозитами знизяться на 3% - до 10%, вважає експерт.

М.ІВЧЕНКО також нагадав, що невелике зниження процентних ставок за депозитами відбулося з початку року. Одна з причин - те, що впродовж січня-лютого в банківський сектор повернулося 4 млрд. грн. у вигляді депозитів фізичних осіб.

Зниження за ставками в доларах, на думку експерта, пояснюється зниженням привабливості доларів США як іноземної валюти для комерційних банків. «Куди банки тепер можуть спрямувати долари від депозитів, що залучаються? Видавати валютні кредити для фізичних осіб зараз заборонено, для юридичних осіб, за винятком експортерів, теж заборона», - сказав він. Заробити великі гроші на валютообмінних операціях зараз теж не виходить, тому що немає різких коливань. Відповідно, банки стараються вклади в інвалюті не залучати. Аналогічна ситуація з євро. Європейська валюта активно падає, і це видно на структурі депозитних вкладів, частка яких в євро за останні місяці знизилася з 16% до 15%, повідомив М.ІВЧЕНКО.